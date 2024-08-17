Brighton, Premier Lig'e galibiyetle başladı

Premier Lig'in ilk hafta maçında Brighton, deplasmanda Everton'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Brighton, Premier Lig'e galibiyetle başladı
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17 Ağustos 2024 19:01
Premier Lig'in ilk hafta maçında Everton ile Brighton karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan maçı Brighton 3-0 kazandı. 

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Kaoru Mitoma, 56. dakikada Danny Welbeck ve 87. dakikada Simon Adingra kaydetti. 

Everton'da Ashley Young, 66. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 

Bu sonuçla birlikte Brighton, sezona 3 puanla başladı. Everton ise puanla tanışamadı.

Ligin bir sonraki maçında Brighton, sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Everton, Tottenham deplasmanına gidecek.

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