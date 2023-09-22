Brighton'dan sahasında flaş mağlubiyet

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Brighton sahasında ağırladığı AEK'e mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Brighton'dan sahasında flaş mağlubiyet
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22 Eylül 2023 00:07
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Brighton evinde ağırladığı AEK'e 3-2 mağlup oldu.

AEK'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Djibril Sidibe, 40. dakikada Mijat Gacinovic ve 84. dakikada Ezequiel Ponce kaydetti. Brighton'da 30 ve 67. dakikalarda golleri atan Joao Pedro galibiyeti getiremedi.

Brighton bu mağlubiyetle son sıraya yerleşirken, AEK birinci sırayı aldı.

Brighton bir sonraki karşılaşmasında Marsilya deplasmanına giderken AEK sahasında Ajax'ı ağırlayacak.

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