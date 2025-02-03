Brighton'a Bundesliga'dan genç golcü: Stefanos Tzımas

Brighton, ara transfer çalışmlarını tüm hızıyla sürdürüyor.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
İngiltere ekibi son olarak Nürnberg forması giyen 19 yaşındaki forvet Stefanos Tzımas'ı 26 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.
Genç oyuncu sezon sonuna kadar Alman ekibi Nürnberg'de kalacak.
PERFORMANSI
Nürnberg formasıyla 18 maçta forma giyen Tzımas, 10 gol 1 asistlik performans sergiledi.
İngiltere ekibi son olarak Nürnberg forması giyen 19 yaşındaki forvet Stefanos Tzımas'ı 26 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.
Genç oyuncu sezon sonuna kadar Alman ekibi Nürnberg'de kalacak.
PERFORMANSI
Nürnberg formasıyla 18 maçta forma giyen Tzımas, 10 gol 1 asistlik performans sergiledi.