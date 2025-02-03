Brighton'a Bundesliga'dan genç golcü: Stefanos Tzımas

Brighton, Nürnberg forması giyen santrfor Stefanos Tzımas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Brighton'a Bundesliga'dan genç golcü: Stefanos Tzımas
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03 Şubat 2025 14:50
Brighton, ara transfer çalışmlarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İngiltere ekibi son olarak Nürnberg forması giyen 19 yaşındaki forvet Stefanos Tzımas'ı 26 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

Genç oyuncu sezon sonuna kadar Alman ekibi Nürnberg'de kalacak.

PERFORMANSI

Nürnberg formasıyla 18 maçta forma giyen Tzımas, 10 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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