Brest - Lille maçı canlı olarak Tuttur'da

Fransa Ligue 1 mücadelesinde Brest ile Lille karşı karşıya geliyor. Maça canlı iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

, Fotoğraf; EPA
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Brest - Lille maçı canlı olarak Tuttur'da
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22 Ocak 2022 11:07
Brest ile Lille Fransa Ligue 1 maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Brest'in galibiyetine 2,65'lik oran verilirken Lille'in kazanmasına 2,07 ve beraberliğe 2,90'lık oran uygun görüldü. 2,5 ÜST oranı 1,74 olan maçta 2,5 ALT oranı ise 1,68 olarak değerlendirildi.

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KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Mücadelede Karşılıklı gol olmasına 1,57 oran verilirken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,86 olarak bültende yer aldı.

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Maçta ilk golü Brest'in atmasına 1,93 oran verilirken ilk golü Lille'in atmasına 1,74 ve gol olmaz seçeneğine 8,20'lik oran uygun görüldü.

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