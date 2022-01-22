Brest - Lille maçı canlı olarak Tuttur'da

Brest ile Lille Fransa Ligue 1 maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Brest'in galibiyetine 2,65'lik oran verilirken Lille'in kazanmasına 2,07 ve beraberliğe 2,90'lık oran uygun görüldü. 2,5 ÜST oranı 1,74 olan maçta 2,5 ALT oranı ise 1,68 olarak değerlendirildi.
BREST - LILLE MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol olmasına 1,57 oran verilirken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,86 olarak bültende yer aldı.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Maçta ilk golü Brest'in atmasına 1,93 oran verilirken ilk golü Lille'in atmasına 1,74 ve gol olmaz seçeneğine 8,20'lik oran uygun görüldü.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Brest'in galibiyetine 2,65'lik oran verilirken Lille'in kazanmasına 2,07 ve beraberliğe 2,90'lık oran uygun görüldü. 2,5 ÜST oranı 1,74 olan maçta 2,5 ALT oranı ise 1,68 olarak değerlendirildi.
BREST - LILLE MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol olmasına 1,57 oran verilirken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,86 olarak bültende yer aldı.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Maçta ilk golü Brest'in atmasına 1,93 oran verilirken ilk golü Lille'in atmasına 1,74 ve gol olmaz seçeneğine 8,20'lik oran uygun görüldü.