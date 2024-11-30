İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Brentford, sahasında Leicester City ile karşı karşıya geldi. Gtech Community Stadyumu'ndaki mücadeleyi Brentford, 4-1'lik skorla kazandı.



Brentford'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Yoane Wissa ile 29, 45 ve 59. dakikalarda Kevin Schade attı. Leicester City'nin tek golü 21. dakikada Facundo Buonanotte'den geldi.



Brentford'da Yunus Emre Konak, mücadelede süre almadı.



Bu sonucun ardından Brentford, 20 puana yükseldi. Yeni teknik direktörü Ruud van Nistelrooy ile ilk maçına çıkan Leicester City, 10 puanda kaldı.



Brentford, ligin bir sonraki haftasında Aston Villa deplasmanına gidecek. Leicester City, sahasında West Ham United'ı konuk edecek.





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