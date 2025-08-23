İngiltere Premier Lig'in 2.hafta mücadelesinde Brentford, evinde Aston Villa'yı ağırladı.
Brentford Community Stadyumu'nda oynanan maçı Brentford 1-0 üstünlükle tamamladı.
Brentford'a galibiyeti getiren gol 13. dakikada Dango Outtara'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Aston Villa 2.hafta sonunda 1 puanda kalırken Brentford puanını 3'e yükseltti.
Brentford, Premier Lig'in 3.haftasında Sunderland'e konuk olacak. Aston Villa ise evinde Crystal Palace'ı konuk edecek.
