Toronto Raptors'ın Bruce Brown Jr. ve Kelly Olynyk ve birinci tur draft hakkı karşılığında, New Orleans Pelicans'tan Brandon Ingram'ı kadrosuna kattığı bildirildi.



ESPN'den Shams Charania, Raptors'ın Ingram'ı Pelicans'tan Brown Jr., Olynyk, Indiana Pacers'ın 2026'daki birinci tur draft hakkı ve bir ikinci tur draft hakkı karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.



Ingram, Pelicans ile 36 milyon dolarlık sona eren bir sözleşmeye sahipti ve iki taraf da sözleşme uzatma şartları konusunda orta yolu bulamamıştı.



Ingram bu sezon 18 maçta forma giydi ve 22.2 sayı, 5.6 ribaund ve 5.2 asist ortalamalarına sahip.



