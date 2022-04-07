Braga ikinci maç öncesi avantajı kaptı!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Braga, sahasında Rangers ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Braga'ya galibiyeti getiren golü 40. dakikada Abel Ruiz kaydetti.
Braga bu galibiyetle ikinci maç öncesi avantajı kaptı.
Mücadelenin rövanşı 14 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Braga'ya galibiyeti getiren golü 40. dakikada Abel Ruiz kaydetti.
Braga bu galibiyetle ikinci maç öncesi avantajı kaptı.
Mücadelenin rövanşı 14 Nisan Perşembe günü oynanacak.