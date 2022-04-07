Braga ikinci maç öncesi avantajı kaptı!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Braga, sahasında Rangers'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Braga ikinci maç öncesi avantajı kaptı!
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07 Nisan 2022 23:57
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Braga, sahasında Rangers ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Braga'ya galibiyeti getiren golü 40. dakikada Abel Ruiz kaydetti.

Braga bu galibiyetle ikinci maç öncesi avantajı kaptı.

Mücadelenin rövanşı 14 Nisan Perşembe günü oynanacak.

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