İngiltere'de FA Cup 4. tur mücadelesinde Bournemouth, Everton deplasmanına konuk oldu. Goodison Park'taki mücadeleyi konuk ekip Bournemouth, 2-0'lık skorla kazandı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada penaltıdan Antoine Semenyo ve 43. dakikada Daniel Jebbison attı.
Bu sonucun ardından Bournemouth, FA Cup'ta tur atladı. Everton, turnuvaya veda etti.
Premier Lig'in gelecek haftasında Bournemouth, Southampton deplasmanına gidecek. Everton, sahasında Liverpool'u ağırlayacak.
Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada penaltıdan Antoine Semenyo ve 43. dakikada Daniel Jebbison attı.
Bu sonucun ardından Bournemouth, FA Cup'ta tur atladı. Everton, turnuvaya veda etti.
Premier Lig'in gelecek haftasında Bournemouth, Southampton deplasmanına gidecek. Everton, sahasında Liverpool'u ağırlayacak.