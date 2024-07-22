Boston Celtics forveti Sam Hauser'ın, takımla kontratını dört yıllığı 45 milyon dolarlık sözleşmeyle uzattığı bildirildi.
Geçtiğimiz sezon üç sayılık atışlarının %42,4'ünde isabet bulan Hauser, maç başına 22 dakika süre alarak 9 sayı ve 3,5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
ESPN'den Adrian Wojnarowski, bu yeni sözleşmenin Boston'un gelecekteki maaş bordrosunu önemli ölçüde etkileyeceğini ve toplam miktarı 2025-26 sezonu için 225 milyon dolara çıkaracağını söyledi.
Bu miktar, ligdeki en yüksek olan 210 milyon dolarlık lüks vergisi cezasını da içeriyor olacak.
Geçtiğimiz sezon üç sayılık atışlarının %42,4'ünde isabet bulan Hauser, maç başına 22 dakika süre alarak 9 sayı ve 3,5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
ESPN'den Adrian Wojnarowski, bu yeni sözleşmenin Boston'un gelecekteki maaş bordrosunu önemli ölçüde etkileyeceğini ve toplam miktarı 2025-26 sezonu için 225 milyon dolara çıkaracağını söyledi.
Bu miktar, ligdeki en yüksek olan 210 milyon dolarlık lüks vergisi cezasını da içeriyor olacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU