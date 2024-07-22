Boston, Sam Hauser'ı 45 milyon dolara tutuyor

Boston Celtics forveti Sam Hauser'ın, takımla kontratını dört yıllığı 45 milyon dolarlık sözleşmeyle uzattığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Boston, Sam Hauser'ı 45 milyon dolara tutuyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2024 11:12
Boston Celtics forveti Sam Hauser'ın, takımla kontratını dört yıllığı 45 milyon dolarlık sözleşmeyle uzattığı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon üç sayılık atışlarının %42,4'ünde isabet bulan Hauser, maç başına 22 dakika süre alarak 9 sayı ve 3,5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, bu yeni sözleşmenin Boston'un gelecekteki maaş bordrosunu önemli ölçüde etkileyeceğini ve toplam miktarı 2025-26 sezonu için 225 milyon dolara çıkaracağını söyledi.

Bu miktar, ligdeki en yüksek olan 210 milyon dolarlık lüks vergisi cezasını da içeriyor olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery