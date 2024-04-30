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CELTICS 3-1 HEAT



Boston Celtics, Kaseya Center'da oynanan Doğu Konferansı playoff ilk tur serisinin 4. maçında Miami Heat'i 102-88 mağlup ederek, seride 3-1 öne geçti.



Derrick White, 38 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 3 blokla playoff kariyer rekorunu kırarak Celtics'e liderlik etti. Jayson Tatum 20 sayı, 11 ribaund ve 5 asistle double-double'a imza atarken, Jaylen Brown 17 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla, Jrue Holiday ise 11 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle oynadı. Al Horford benchten 7 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle katkı verirken, Kristaps Porzingis sağ baldırındaki gerginlik nedeniyle ikinci çeyrekte maçtan ayrıldı.



Bam Adebayo 25 sayı, 17 ribaund ve 5 asistle Heat'e liderlik etti. Tyler Herro 19 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle oynarken, Caleb Martin 18 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla, Patty Mills ve Jaime Jaquez ise 9'ar sayıyla oynadılar.



Celtics, 1 Mayıs Çarşamba günü TD Garden'da oynanacak 5. maçta alacağı galibiyetle Doğu Konferansı playofflarının ikinci turuna yükselme şansına sahip olacak.



THUNDER 4-0 PELICANS



Oklahoma City Thunder, Smoothie King Center'da oynanan Batı Konferansı playoff ilk tur serisinin 4. maçında New Orleans Pelicans'ı 97-89 yenerek, seriyi 4-0 ile atladı ve adını Batı yarı finallerine yazdırmayı başardı.



NBA tarihinde bir playoff serisini kazanan en genç takım olmayı başaran Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander ve Jalen Williams 24'er sayıyla takımı galibiyete taşırken, Chet Holmgren 14 sayı, 9 ribaund ve 5 asistle oynadı. Josh Giddey de 14 sayı kaydederken, Lu Dort 11 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile oynadı.



Pelicans cephesinde CJ McCollum 20 sayı, 6 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla mücadele etti. Jonas Valanciunas 19 sayı, 13 ribaund, 1 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Naji Marshall 16 sayı, 3 ribaund, 1 asist ve 1 blokla, Herb Jones ise 11 sayı, 4 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokla maçı tamamladı.



Thunder, Batı yarı finallerinde 2-2 berabere kalan LA Clippers - Dallas Mavericks serisinin galibiyle karşı karşıya gelecek.



NUGGETS 4-1 LAKERS



Denver Nuggets, Ball Arena'da oynanan Batı Konferansı playoff ilk tur serisinin 5. maçında Los Angeles Lakers'ı 108-106 mağlup ederek, seriyi 4-1 kazandı.



Bitime 4 saniye kala maçı kazandıran basketi bulan Jamal Murray, karşılaşmada 32 sayı, 3 ribaund ve 7 asist kaydederek takımının en skorer ismi oldu. Michael Porter Jr 26 sayı, 4 ribaund ve 2 top çalmayla oynaken, Nikola Jokic 25 sayı, 20 ribaund ve 9 asistle, Aaron Gordon ise 7 sayı, 13 ribaund ve 6 asistle maçı tamamladı.



Lakers'ta LeBron James 30 sayı, 9 ribaund, 11 asist ve 4 top çalmayla mücadele etti. Austin Reaves 19 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 3 top çalma ve 2 blok kaydetti. Anthony Davis 17 sayı, 15 ribaund, 4 asist ve 2 blokla oynarken, D'Angelo Russell 14 sayı ve 6 asistle oynadı.



Denver, Cumartesi günü başlayacak Batı Konferansı yarı finallerinde Minnesota Timberwolves ile karşı karşıya gelecek.





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