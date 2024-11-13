Borussia Dortmund, Gedson Fernandes'i istiyor

Portekizli yıldız futbolcu Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta sergilediği performansla transferin gözdesi oldu. Borussia Dortmund, Gedson'a talip oldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Borussia Dortmund, Gedson Fernandes'i istiyor
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13 Kasım 2024 10:18
Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'in talipleri artıyor. Portekizli oyuncuya hem Premier Lig'den hem de Bundesliga'dan ciddi talipler var.

NURİ ŞAHİN ÇOK İSTİYOR

Özellikle Borussia Dortmund'un Portekizli oyuncu için Beşiktaş'la temasta bulunduğu ve Alman ekibinin Teknik Direktörü Nuri Şahin'in Gedson'u mutlaka takımında görmek istediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Yıldız futbolcunun satışı için Beşiktaş transfer komitesinin şimdilik güncel bir çalışması yok. Kartal, Portekizli oyuncuyu sezon sonuna kadar takımda tutmak istiyor. Fernandes satılırsa bonservis bedelinin yüzde 50'lik dilimi Benfica'ya, geri kalan para da Bankalar Birliği'ne gidecek. Yönetim bu nedenle satışına onay vermeyecek.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıkan Gedson Fernandes, bu maçlarda 7 gol 2 asistlik performans gösterdi.



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