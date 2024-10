Boris Becker: 'Gözlerim doluyor; Vamos Rafa!'

Dünya eski 1 numarası Boris Becker, Rafael Nadal'ın 39 yaşında tenisi bırakmasını değerlendirdi.



İşte Eurosport yorumcusu Boris Becker'in Nadal yorumu:



"Rafael Nadal resmen tenisten emekliye ayrıldı. Öğleden sonra bu haberi duyduğumda, resmen mideme yumruk yemiş gibi oldum. Ve bence doğru bir karardı. Rafael Nadal'ın kazanmadığı ne kaldı? 209 hafta boyunca dünyanın bir numarasıydı. Yılı beş kez 1 numara olarak tamamladı. Ve 22 şampiyonluk arasında tam 14 tane ise Roland Garros şampiyonluğu vardı. Ayrıca diğer tüm Grand Slam'leri en az iki kez kazanmıştı. Ve tabii ki rakiplerine de bakmalısınız. Federer var, Djokovic var.. yani büyük üçlünün sonu yaklaşıyor."



"TAVİZSİZ TAVRI, HIRSI, MOTİVASYONU"



"Son Mohikan Novak Djokovic ise gelecek yıl kesinlikle oynamak istiyor. Ve evet, Rafael Nadal ile yıllar önce, 14 veya 15 yaşındayken tanışma fırsatı yakalamıştım.



Beni onunla amcası Toni tanıştırmıştı. O zamanlar Rafa da forehand'inde iki elle oynardı. Peki genç yeğeni hakkında ne düşünüyordum? O zaman bile beni büyülemişti. Ve onu diğerlerinden ayıran şey ise tavizsiz tavrı, hırsı, motivasyonu ve savaşmaya istekli olmasıydı. Ayrıca her zaman, herkesten bir adım öteye koşmaya hazır olmasıydı. Bu kadar topun peşinden koşmuş olması ve daima maç bitene kadar oynaması, inanılmazdı."



"PES ETTİĞİ TEK BİR MAÇ OLMADI"



"Nadal'ın pes ettiği bir maç şahsen hatırlamıyorum. Bazen devam edemeyecek durumda olsa bile oynardı. Her zaman sonuna kadar savaşırdı ve birçok maç ise beşinci sette sona ererdi. Bence en büyük özelliği, her maçı sonuna kadar hayat dolu bir şekilde ve tutkuyla oynamış olmasıydı.



Ama aslında bu, bahsettiğimiz büyük üçlüyü diğerlerinden ayıran şeydi de. Evet, tenis dünyası onu özleyecek, tabii ki. O sadece bir tenis ikonu değil, aynı zamanda bir spor ikonu da..."



"CİDDEN GÖZLERİM DOLUYOR; VAMOS RAFA!"



"Bugün tüm haberlerde, herkesin onu kariyeri için tebrik ettiğini okudum. Bence her spor, ülkeyi temsile girer ve onun İspanya için ve dünya sporu için temsil ettikleri, performans şekli, genç nesil için bir rol model oluşu, zafer ve yenilgiyle nasıl başa çıkılacağı, sürekli olarak nasıl gelişmeye çalışılacağı, geçmiş başarılarla yetinilmemesi ve yarın her zaman bir adım daha ileri gidilmesi, kendisini ciddi anlamda farklı kılan şeylerdi. Bu cümleleri söylerken cidden gözlerim doluyor, çünkü Rafael Nadal gibisi asla gelmeyecek. Ve sonunda her zaman söylediğim gibi: Vamos Rafa!"