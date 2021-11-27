Boluspor evinde rahat kazandı!

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Boluspor 3-1 kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren goller 32. dakikada Dejvi Bregu, 45+1 ve 65. dakikalarda Kabongo Kassongo'dan geldi. Eyüpspor'un tek golünü ise 56. dakikada penaltıdan Umut Bulut kaydetti.
Bu sonuçla Boluspor puanını 16'ya yükseltirken, Eyüpspor 27 puanda kaldı.
Boluspor ligin 15. haftasında Ümraniye deplasmanına gidecek, Eyüpspor ise haftayı bay geçecek.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Boluspor 3-1 kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren goller 32. dakikada Dejvi Bregu, 45+1 ve 65. dakikalarda Kabongo Kassongo'dan geldi. Eyüpspor'un tek golünü ise 56. dakikada penaltıdan Umut Bulut kaydetti.
Bu sonuçla Boluspor puanını 16'ya yükseltirken, Eyüpspor 27 puanda kaldı.
Boluspor ligin 15. haftasında Ümraniye deplasmanına gidecek, Eyüpspor ise haftayı bay geçecek.