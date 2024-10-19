Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara başladı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start verdi.



Gerede ilçesindeki Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde kar yağışı, 3 gündür aralıklarla devam ediyor.



Kar kalınlığının 10 santimetrenin üzerine çıktığı bölgede bulunan Kayaklı Koşu Merkezi, sporcuları ağırlamaya başladı.



Antrenmanlara başlayan kayaklı koşu sporcuları, sezon boyunca katılacakları müsabakalara hazırlanacak.



Merkezde eğitim gören 52 sporcu, günde çift antrenman yaparak yıl içinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve Balkan kupalarına hazır hale gelmeyi hedefliyor.



Arkadaşlarıyla antrenman yapan 10 yaşındaki Eslimsu Koncıoğlu, karda spor yapmayı çok sevdiğini belirterek, "Kar erken yağdı. Ekim ayında kayak yapıyoruz. İlk karla antrenman yapıyoruz." dedi.



Başak Özçakal da 2 yıl önce başladığı kayaklı koşu sporunda kendini geliştirmek için her fırsatı değerlendirdiklerini dile getirerek, "Kar yağar yağmaz çıktık. Bizim için bu çok iyi oldu. Rakiplerimizden daha önce kar gördük ve piste çıktık. Hedefim şampiyonalara gidip birinci olmak." diye konuştu.



