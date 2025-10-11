11 Ekim
Letonya-Andora
0-017'
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Boks Şampiyonu Kethüda'ya çiçekli karşılama

Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Havvanur Kethüda, Trabzon'a döndü.

11 Ekim 2025 15:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Boks Şampiyonu Kethüda'ya çiçekli karşılama
Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Havvanur Kethüda, Trabzon Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

30 Eylül – 9 Ekim tarihleri arasında Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nın finalinde Ukraynalı rakibi Olena Chernokolenko'yu mağlup ederek altın madalya kazanan milli sporcu Havvanur Kethüda, Trabzon'a döndü. Havvanur Kethüda'yı Trabzonspor Amatör Branşlar Koordinatörü Osman Arz karşıladı. Arz, Kethüda'ya çiçek takdim ederek bu gurur verici başarısından dolayı kendisini tebrik etti.

Osman Arz yaptığı açıklamada, "Ülkemizi ve Trabzonspor'umuzu Avrupa arenasında en güzel şekilde temsil eden Havvanur'u yürekten kutluyorum. Bu başarı hem onun azminin hem de Trabzon'un spordaki güçlü altyapısının bir göstergesi. Eminim ki bu altın madalya, daha nice başarının habercisi olacak" dedi.


Şampiyon sporcu Havvanur Kethüda ise kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Bana inanan hocalarıma, aileme ve desteklerini her zaman hissettiğim camiamıza teşekkür ederim. Böyle bir gururu yaşamak benim için büyük mutluluk. Umarım bundan sonra da elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ederim" diye konuştu.

Antrenör Muhammet Çat da Havvanur'un büyük özveriyle çalıştığını ifade ederek, "Havvanur bu süreçte büyük bir özveriyle çalıştı. Her zaman hedefe odaklandı ve emeğinin karşılığını altın madalyayla aldı. Onunla gurur duyuyorum. Bu başarı, disiplinin ve inancın en güzel örneği oldu" ifadelerini kullandı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
