Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Bodrumspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
Keçiörengücü'nün golleri 26'da Melih İnan ve 75'te Bekir Karadeniz'den geldi. Bodrumspor adına tek golü ise 50'de Kenan Özer, penaltıdan kaydetti.
Bu sonucun ardından 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Bodrumspor 35 puanda kaldı. Deplasman galibiyetini hasretini 3 maç sonra bitiren Ankara Keçiörengücü ise puanını 36'ya yükseltti.
Gelecek hafta Bodrumspor, Adanaspor'a konuk olacak. Keçiörengücü ise Altay'ı ağırlayacak.
Keçiörengücü'nün golleri 26'da Melih İnan ve 75'te Bekir Karadeniz'den geldi. Bodrumspor adına tek golü ise 50'de Kenan Özer, penaltıdan kaydetti.
Bu sonucun ardından 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Bodrumspor 35 puanda kaldı. Deplasman galibiyetini hasretini 3 maç sonra bitiren Ankara Keçiörengücü ise puanını 36'ya yükseltti.
Gelecek hafta Bodrumspor, Adanaspor'a konuk olacak. Keçiörengücü ise Altay'ı ağırlayacak.
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