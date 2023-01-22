Bodrumspor'un serisini Keçiörengücü bozdu!

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Bodrumspor sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bodrumspor'un serisini Keçiörengücü bozdu!
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22 Ocak 2023 16:00
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Bodrumspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Keçiörengücü'nün golleri 26'da Melih İnan ve 75'te Bekir Karadeniz'den geldi. Bodrumspor adına tek golü ise 50'de Kenan Özer, penaltıdan kaydetti.

Bu sonucun ardından 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Bodrumspor 35 puanda kaldı. Deplasman galibiyetini hasretini 3 maç sonra bitiren Ankara Keçiörengücü ise puanını 36'ya yükseltti.

Gelecek hafta Bodrumspor, Adanaspor'a konuk olacak. Keçiörengücü ise Altay'ı ağırlayacak.

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