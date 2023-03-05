Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Bodrumspor, evinde Altay'ı konuk etti. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi 2-0 kazandı.



Bodrumspor'un gollerini 25. dakikada Kenan Özer ve 51. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Bodrumspor, puanını 41'e yükseltti. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Altay ise 19 puanda kaldı.



Öte yandan Altay'da Sinan Kaloğlu'nun ardından teknik direktör olarak görev yapmaya başlayan sportif direktör Ayhan Tuna Üzümcü ilk kez görev aldı.



Gelecek hafta Bodrumspor, deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak. Altay ise Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.



Stat: Bodrum İlçe



Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz



Bodrumspor: Diogo Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 63 Hakan Özmert), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 82 Omar Imeri), Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Gökdeniz Bayrakdar, Aminu Umar (Dk. 24 Celal Dumanlı), Cenk Şen, Erdem Çetinkaya (Dk. 82 Musah Mohammed)



Altay: Eren Karataş, Naderi (Dk. 79 Murat Uluç), Björkander, Ceyhun Gülselam (Dk. 59 Mehmet Gündüz), Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü (Dk. 79 Deniz Kadah), Salih Sarıkaya, Paixao, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya (Dk. 59 Yusuf Tekin)



Goller: Dk. 31 Kenan Özer, Dk. 51 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrumspor)



Sarı kartlar: Dk. 31 Paixao (Altay), Dk. 89 Üzeyir Ergün (Bodrumspor)















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