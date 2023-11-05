Bodrumspor, 2 golle kazandı

Bodrumspor, sahasında Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Bodrumspor, 2 golle kazandı
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05 Kasım 2023 15:30
1. Lig'in 11. haftasında Bodrumspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Samet Yalçın ve 55. dakikada Celal Dumanlı attı.

Bu sonucun ardından Bodrumspor, 20 puana yükseldi. Manisa FK, 14 puanda kaldı.

Bodrumspor, ligde gelecek hafta Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Manisa FK, sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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