Bodrum FK ilki yaşadı

1'inci Lig'de Çorum FK ve Eyüpspor mağlubiyetlerinin ardından etkili hücum oyuncuları Kenan Özer ve Gökdeniz ile Teknik Direktör İsmet Taşdemir'in cezalı olduğu sınavda Bandırmaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Bodrum FK, bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta galibiyete hasret kaldı.



Süper Lig yarışındaki rakiplerine art arda diş geçiremeyen yeşil-beyazlı ekip, 3 haftalık 3 puan hasretiyle zirve yarışından uzaklaşırken, Play-Off hattındaki yerini de riske attı.



Ligde 43 puanla beşinci sırada bulunan Muğla temsilcisi, normal sezonun son 8 haftasına Play-Off hattının dışına düşen Bandırmaspor'un yalnız 2 puan önünde girdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan iç sahada Eyüpspor mücadelesinde yaşanan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Bodrum FK haftaya yine Play-Off barajındaki önemli rakibi Boluspor'u boş tribünler önünde ağırlayacak.





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