Bodrum FK: 'Emeklerimiz hiçe sayıldı'

Bodrum FK Basın Sözcüsü Onur Talay, Galatasaray'a 1-0 kaybedilen maçın ardından hakem kararlarını eleştirdi.



"EMEKLERİMİZ HİÇE SAYILIYOR"



Onur Talay, "4 senede 3 lig atlamış bir kulübün emeklerinin hiçe sayıldığını görüyoruz. Özellikle iç saha maçlarımızda takdir haklarının yoğun bir şekilde rakip takımlar lehine kullanıldığını net bir şekilde görüyoruz. Bu bizi ciddi anlamda rahatsız ediyor. Yatırım yapıyoruz, bir ilçe takımıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama artık gerçekten söylenecek son noktaya gelmiş durumdayız. Hakem arkadaşlarımız elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ama biraz daha dikkat rica ediyoruz. Umut ediyorum bundan sonra gerekli özeni gösterecekleri noktasında hiçbir şüphem yok. Futbolcu arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Bugün 10 kişiyle sonuna kadar mücadele ettik. Kırmızı kart noktasında söyleyecek hiçbir lafımız yok. Ama takdir noktasında hem iç saha maçlarımızda hem dış saha maçlarımızda lütfen gerekli özenin gösterilmesini ve adaletli bir şekilde bu maçların yönetilmesini rica ediyoruz" dedi.



"HAKEMLER DAHA DİKKATLİ OLMALI"



Talay, "Kora kor mücadele ettik. Ama bundan sonrasında takdir hakları noktasında herkesi daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Biz sonuçta bir renk getirmeye çalışıyoruz bu lige. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Genç ve tecrübesiz bir ekibimiz var. Ama mümkün olduğu kadar mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama bir noktada bu konuşmayı yapma gereği hissediyoruz. Biz 12-13 hafta bekledik. Bugüne kadar hiçbir açıklama yapmadık. Ama bundan sonrası için gerekli mercilerden istirham ediyorum. Adalet herkese lazım" ifadelerini kullandı.



