Bodrum FK'dan 5 transfer birden

1. Lig ekibi Bodrum FK, Tunahan Akpınar, Mustafa Erdilman, Ege Bilsel, Kerem Yusuf Ersunar ve Bilal Güven'i kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Bodrum FK'dan 5 transfer birden
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24 Ocak 2024 13:44
1'inci Lig'de Play-Off potasından yer alan Bodrum Futbol Kulübü, 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Yeşil-beyazlılar Hacettepe 1945 SK forması giyen Tunahan Akpınar, Antalyaspor'dan Mustafa Erdilman ve Ege Bilsel, Galatasaray altyapısında yetişen ve Kırıkkalegücü'nde oynayan kaleci Kerem Yusuf Ersunar ile altyapısından Bilal Güven'i profesyonel takıma kazandırdı.

Bodrum FK 5 futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalarken, oyuncular takımla ilk idmanlarına çıktı. 

 
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