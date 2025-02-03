Bodrum FK'da Volkan Demirel dönemi bitti

Bodrum FK'da Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bodrum FK'da Volkan Demirel dönemi bitti
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03 Şubat 2025 15:03
Son güncelleme 03 Şubat 2025 15:31
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'da bir ayrılık yaşandı. Bodrum FK, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı. 
Geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig'den kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, İsmet Taşdemir'le yolları ayırıp Volkan Demirel ile anlaşmıştı.

1 Kasım'da göreve başlayan Volkan Demirel Bodrum FK'nın başında 13 maça çıkarken 0.77 puan ortalaması tutturdu.

13 maçta 2 galibiyet elde eden Volkan Demirel,  4 beraberlik alırken 7 de mağlubiyet aldı.

Bodrum FK'den yapılan açıklama şu şekilde:
 
"Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Volkan Demirel ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."




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