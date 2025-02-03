Bodrum FK'da Volkan Demirel dönemi bitti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'da bir ayrılık yaşandı. Bodrum FK, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı.Geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig'den kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, İsmet Taşdemir'le yolları ayırıp Volkan Demirel ile anlaşmıştı.1 Kasım'da göreve başlayan Volkan Demirel Bodrum FK'nın başında 13 maça çıkarken 0.77 puan ortalaması tutturdu.13 maçta 2 galibiyet elde eden Volkan Demirel, 4 beraberlik alırken 7 de mağlubiyet aldı.