Boca Juniors'tan resmi açıklama: Medina - Fenerbahçe

Cristian Medina bize karşı hep çok netti. Transfer görüşmelerini bitirmek için mantıklı bir zaman olduğunu düşündük. Bazı olasılıklar vardı ama gerçekleşmedi. Kararı, Medina verdi. Sorumluluğu üstlenmek zorunda." ifadelerini kullandı.



"SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR"



Medina'nın sözleşmesinin devam ettiğini açıklayan Serna, "

Boca Juniors Yöneticisi Chicho Serna, Fenerbahçe 'ye transfer olmak için kulübe baskı yapan Arjantinli orta saha Cristian Medina'nın durumunu açıkladı.Arjantin basınına konuşan Serna, "