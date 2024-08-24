Boca Juniors'tan Medina için bir ret daha

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Cristian Medina için Boca Juniors'a bir teklif de İtalyan devi Fiorentina'dan gitti.
Arjantin'den UNO'nun haberine göre; Fiorentina, Cristian Medina için Boca Juniors'a Fenerbahçe'den 3 milyon dolar daha fazlası anlamına gelen 14 milyon dolar (12.5 milyon euro) teklif sundu. Arjantin kulübü, Medina için 20 milyon dolar (17.8 milyon euro) serbest kalma maddesini şart koştuğu ve bu teklifin aşağısında bir rakama oyuncusunu satmayacağı belirtildi.
BOCA'NIN İNANCI: TEKLİFLER ARTACAK
Yıldız oyuncusunu satmak istemeyen ve yeni sözleşme imzalayarak serbest kalma maddesini artırmayı hedefleyen Boca Juniors, Fenerbahçe ve Fiorentina'nın transfer döneminin sonuna doğru teklifini artıracağına inandığı da vurgulandı.
OLİMPİYATLARDA FORMA GİYDİ
22 yaşındaki Arjantinli altyaş milli orta saha oyuncusu Cristian Medina, bu sezon forma giydiği 23 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı.
Medina, Arjantin'in 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda da yer aldı.
Arjantin'den UNO'nun haberine göre; Fiorentina, Cristian Medina için Boca Juniors'a Fenerbahçe'den 3 milyon dolar daha fazlası anlamına gelen 14 milyon dolar (12.5 milyon euro) teklif sundu. Arjantin kulübü, Medina için 20 milyon dolar (17.8 milyon euro) serbest kalma maddesini şart koştuğu ve bu teklifin aşağısında bir rakama oyuncusunu satmayacağı belirtildi.
BOCA'NIN İNANCI: TEKLİFLER ARTACAK
Yıldız oyuncusunu satmak istemeyen ve yeni sözleşme imzalayarak serbest kalma maddesini artırmayı hedefleyen Boca Juniors, Fenerbahçe ve Fiorentina'nın transfer döneminin sonuna doğru teklifini artıracağına inandığı da vurgulandı.
OLİMPİYATLARDA FORMA GİYDİ
22 yaşındaki Arjantinli altyaş milli orta saha oyuncusu Cristian Medina, bu sezon forma giydiği 23 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı.
Medina, Arjantin'in 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda da yer aldı.