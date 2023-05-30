Golden State Warriors basketbol operasyonları başkanı Bob Myers'ın bu hafta takımdan ayrılabileceği iddia edildi.



Bilindiği üzere sözleşmesi bu sezon sona eren Myers'ın, son birkaç aydır Warriors ile kontratını uzatmak için anlaşamaya varamadığı belirtilmişti.



Substack'in NBA muhabiri Marc Stein, bazı kişilerin Myers'ın bu hafta Golden State'ten ayrılacağı hissine kapıldığını bildirdi. Myers'ın ayrılma sebebinin para ya da ilişkiler yüzünden olmayacağı kaydedilmişti ve Warriors'ta (oyuncular ve oyuncu olmayanlar dahil olmak üzere) herkesin, kendisinin kalmasını istediği ve yönetimin bunun için kendisine yüklü miktarda ödeme yapmaya hazır olduğu öne sürüldü.



Stein ayrıca, son dokuz sezondur Warriors yönetiminin başında yer alan Myers'ın NBA'e ara vermek istediğinin söylendiğini, böyle bir durumda ise Golden State ekibinin takımın basketbol operasyonlarını yönetmesi için Mike Dunleavy Jr.'ı terfi ettirmesinin beklendiğini kaleme aldı.



2011 yılında GM yardımcısı olarak takıma katılan ve bir yıl sonra terfi alarak GM pozisyonuna yükselen 48 yaşındaki yönetici, takımı dokuz sezonda dört şampiyonluk kazanarak bir hanedana dönüştüren birçok hamlenin arkasındaki isimdi. 2012'de Green'i 35. sırada draft eden Myers, 2013'te tecrübeli oyuncu Andre Iguodala'yı takas yoluyla almış, Mayıs 2014'te Mark Jackson'ın yerine Kerr'ü başantrenör olarak işe almış ve 2016'da ise Kevin Durant'i kadroya katmıştı.



