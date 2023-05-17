Bjelica'ya müjde: Bruno Petkovic!

Nenad Bjelica'nın Trabzonspor'da görmek istediği Bruno Petkovic'ten olumlu haber geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Bjelica'ya müjde: Bruno Petkovic!
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17 Mayıs 2023 10:41
Trabzonspor, transfer konusunda somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Bordo-Mavili ekibin hocası Nenad Bjelica'nın, Dinamo Zagreb'ten öğrencisi Bruno Petkovic'ten sevindirici haber geldi.

Deneyimli hücum oyuncusunun, gelecek sezon bitecek olan kontratını uzatmaya pek yanaşmadığı ve maaşı konusunda takımıyla anlaşmazlıklar yaşadığı öğrenildi. Kariyerini başka bir takımda sürdürmek istediği öne sürülen 28 yaşındaki futbolcu için şu anda ise en ciddi aday Trabzonspor.

Eğer Fırtına, sezon sonunda bir girişimde bulunursa Petkovic'i kadrosuna kolaylıkla katabilir.

SAĞ BEK ÖNERİSİ: REGGIE CANNON

Öte yandan sağ bek için de arayışlarını sürdüren Bordo-Mavililer, rotasını Portekiz'e çevirdi. Boavista forması giyen Reggie Cannon, scout ekiplerince Trabzonspor'a önerildi. 2020 yılında Portekiz'in yolunu tutan ABD'li sağ bek için olumlu rapor verildiği ve raporun teknik ekibe sunulacağı bildirildi. Eğer teknik ekipten de onay gelirse, maliyet araştırması sonrasında 24 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başlayabilir.

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