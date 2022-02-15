Bitexen'de token yakım yıldızları; Assombalonga ve Adana Demirspor

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Ocak ayındaı yakımlarının yıldızları belli oldu.Bitexen sponsorluğunda Ocak ayında gösterdiği performansla en çok token yakan futbolcu Britt Assombalonga, en çok token yakan takım da Adana Demirspor oldu.Kripto para yakım işlemi, kripto para ekosisteminde yaygın olarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu işlem, belirli miktardaki kripto parayı dolaşımdan kalıcı bir şekilde çıkarmak ve dolaşımdaki toplam arzı düşürmek amacıyla yapılmaktadır. Bu işlem ile dolaşımdaki token miktarı azaltılarak deflasyonist bir anlayış benimsenir. Dolaşımdaki token miktarı azaldıkça mevcut token değerinin teorik olarak uzun vadede artması beklenmektedir.Fan Token yakımları, kulüplerin mücadele ettikleri lig içerisinde attıkları gol miktarına göre gerçekleştirilmektedir. İzahnamelerinde belirtilen gol başına geçerli olan token miktarı, Türk Lirası ile piyasa üzerinden satın alınarak yakılmaktadır.2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye'de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat coin'ini sektöre sunan şirket, Türkiye'nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.