Bir dönem süper yetenekti, şimdi 2. Lig'e gitti

Beşiktaş'ın eski yeteneği Muhammed Demirci, 2. Lig Kırmızı grup takımı İskenderunspor'a imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bir dönem süper yetenekti, şimdi 2. Lig'e gitti
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06 Eylül 2023 14:01
Son güncelleme 06 Eylül 2023 14:10
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, Beşiktaş'ın eski yeteneği Muhammed Demirci'ye 2+1 yıllık imza attırdı.

Şubat ayında yaşanan deprem felaketine rağmen başarı göstererek grubunu üçüncü sırada tamamlayan İskenderunspor, yeni sezon için de kadrosunu güçlendirdi.

Kulüp, transferi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Muhammed Demirci, Beşiktaş altyapısındayken Barcelona tarafından deneme antrenmanlarına alındı. Ancak Katalan ekibine transferi gerçekleşmedi.

İşte İskenderunspor'un açıklaması:

"Hoş Geldin Muhammed Demirci! Kulübümüz, son olarak Tuzlaspor forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Demirci ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem oyuncumuza hem kulübümüze hayırlı olmasını dileriz."

Muhammed Demirci'nin oynadığı takımlar

▪️ Beşiktaş
▪️ Gaziantep BB
▪️ Mouscron
▪️ İstanbulspor
▪️ 24 Erzincanspor
▪️ Şanlıurfaspor
▪️ Sarıyer
▪️ Tuzlaspor




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