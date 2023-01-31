Bir Bayern Münih bir de Fenerbahçe!

Ligde 5. kez 5+ gollü galibiyet alan Fenerbahçe, Bayern Münih ile birlikte Avrupa'nın 10 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla 5+ gol kaydeden takım konumunda...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Bir Bayern Münih bir de Fenerbahçe!
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31 Ocak 2023 12:38
Bu sezon 5. kez 5+ gollü galibiyet alan Fenerbahçe, Bayern Münih ile birlikte Avrupa'nın 10 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla 5+ gol kaydeden takım oldu (5'er kez)...

PSG ile PSV 4'er maçta bunu başarabildi... Süper Lig'de 20 maçta 51 kez rakip fileleri havalandıran sarı-lacivertli takım, maç başına 2.55 gol ortalaması ile oynuyor. 



 
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