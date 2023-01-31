Bu sezon 5. kez 5+ gollü galibiyet alan Fenerbahçe, Bayern Münih ile birlikte Avrupa'nın 10 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla 5+ gol kaydeden takım oldu (5'er kez)...PSG ile PSV 4'er maçta bunu başarabildi... Süper Lig'de 20 maçta 51 kez rakip fileleri havalandıran sarı-lacivertli takım, maç başına 2.55 gol ortalaması ile oynuyor.