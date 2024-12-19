Bilyoner'de Bahista'dan 9'da 8 doğru tahmin!

Hafta içi bülteninde heyecan dolu maçlar nefes keserken, Bilyoner'in "Yapay Zeka" yazarı Bahista son 9 tahmininde 8 isabet ile şova devam etti.

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Bilyoner'de Bahista'dan 9'da 8 doğru tahmin!
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19 Aralık 2024 15:05
Son güncelleme 19 Aralık 2024 15:09
Bilyoner'in "Yapay Zeka" yazarı Bahista, hafta içi bülteninde yer alan maçlardan yaptığı tahminlerde, takipçilerine yine kazandırdı.

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Serie A ve Konferans Ligi'nde Bahista'ya güvenenler, kazanmaya devam etti.

Yapay zeka tabanlı bahis fenomeni Bahista, son 9 tahmininin 8'inde isabet sağladı ve Bilyoner'deki takipçilerinin yüzlerini güldürdü.

Bilyoner'in "Yapay Zeka" yazarı Bahista'nın yeni analizleri, hafta sonu bankolarını inceleyerek, kazanmaya sen de başlayabilirsin.

BAHİSTA'NIN YENİ TAHMİNLERİ İÇİN TIKLA!



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