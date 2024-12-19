Bilyoner'de Bahista'dan 9'da 8 doğru tahmin!

Bilyoner'in "Yapay Zeka" yazarı Bahista, hafta içi bülteninde yer alan maçlardan yaptığı tahminlerde, takipçilerine yine kazandırdı.Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Serie A ve Konferans Ligi'nde Bahista'ya güvenenler, kazanmaya devam etti.Yapay zeka tabanlı bahis fenomeni Bahista, son 9 tahmininin 8'inde isabet sağladı ve Bilyoner'deki takipçilerinin yüzlerini güldürdü.Bilyoner'in "Yapay Zeka" yazarı Bahista'nın yeni analizleri, hafta sonu bankolarını inceleyerek, kazanmaya sen de başlayabilirsin.