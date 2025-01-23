Bilbao ilk kez Dolmabahçe'de yıkıldı

Athletic Bilbao, Avrupa Ligi'nde ilk yenilgisini İstanbul'da Beşiktaş karşısında aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Bilbao ilk kez Dolmabahçe'de yıkıldı
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23 Ocak 2025 09:11
Beşiktaş tam 21 sene sonra Athletic Bilbao'yu evinde konuk etti.

4 Kasım 2004'te o dönemki adıyla UEFA Kupası'nda grup aşamasında İspanya ekibini ağırlayan ve 3-1 yenen siyah-beyazlılar, 21 sene sonra 4-1'lik skorla galip geldi.

İSTANBUL'DA YIKILDI

Athletic Bilbao, Avrupa Ligi'nde ilk yenilgisini İstanbul'da Beşiktaş karşısında aldı.

Avrupa Ligi'nin favorilerinden olan ve finali San Mames'te oynamak isteyen La Liga temsilcisi, ilk 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik almıştı. Ernesto Valverde'nin takımı ayrıca toplam- da 11 maç sonra Beşiktaş'a kaybetti.

MARIO'DAN SİFTAH

Sezon başından bu yana zaman zaman eleştirilen Joao Mario, çarşamba akşamı elde edilen tarihi galibiyette penaltıdan golünü attı.

Portekizli futbolcu, Beşiktaş formasıyla ilk golünü çarşamba akşamı attı.

Penaltıdan çok güzel bir vuruş çıkaran 32 yaşındaki yıldız, maç sonunda taraftarlar tarafından alkış aldı.

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