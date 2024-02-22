Bilal Meşe'den Aboubakar tepkisi: "Sergen Yalçın'ın kulakları çınlasın!"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe, Beşiktaş taraftarının kadro dışı kaldıktan sonra affedilen ve son bölümde oyuna giren Aboubakar'ı protesto etmesini kaleme aldı.

, Fotoğraf; AA
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Bilal Meşe'den Aboubakar tepkisi: 'Sergen Yalçın'ın kulakları çınlasın!'
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22 Şubat 2024 13:17
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenerek moral buldu. Siyah-beyazlı tribünler, kadro dışı kaldıktan sonra affedilen ve son bölümde oyuna giren Aboubakar'ı protesto etti. Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe, bu konuyu da köşesine taşıdı. İşte Meşe'nin o yazısı...

"Beşiktaş kazanıyor kazanmasına da iyi oynamıyor, taraftarlar her maç diken üstündeler! Baksanıza Santos bile şikayetçi! Sanırsınız takımın hocası o değil. Kartal kötü oynuyor, bunu cümle alem biliyor. Bu durumu düzeltecek olan sensin Santos, yan yollara sapma, mazeretlere sığınma, çözümler üret! Neyse ki Semih Kılıçsoy gibi bir yetenek var da, onu izlerken keyif alıyoruz. O genç yaşına karşın müthiş bir profesyonel Semih; güçlü, kuvvetli, ceza alanı içinde rakipleriyle boğuşuyor, kendisini yere atmıyor, ayakta kalıyor, yeteneğiyle, fizik gücünü birleştiriyor, sürekli gol peşinde koşuyor, aferin.

"SERGEN YALÇIN'IN KULAKLARI ÇINLASIN"

Aboubakar'ı taraftarlar protesto etti. Valla haklılar. Arkadaş bir var, bir yok. Sergen Yalçın'ın kulakları çınlasın, "Onsuz da şampiyon olacağım" demişti, kıssadan hisse!" 

  

 
 

 

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