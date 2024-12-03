Bilal Kısa: 'Hatasız 10 dakika'

Bilal Kısa, Fanatik'te Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Gaziantep FK karşılaşmasını değerlendirid.
Bilal Kısa'nın yorumları şu şekilde:
Galatasaray'ın puan kaybetmesi Fenerbahçe'nin iştahını kabartmıştı. Gaziantep FK'nın basit hataları getirdi Fenerbahçe'ye maçı. 3. bölgede basit hatalar yapan bir Fenerbahçe vardı. Golü bulmasına rağmen Mou, ikinci yarıya doğru değişikliklerle başladı ve bunun faydasını da gördü. Maximin'in baskılı oyunu, Amrabat'ın pas kalitesi ibreyi yeniden Fenerbahçe'ye çevirdi. Ancak yine de duran top çözdü maçı. Üstüne yapılan Dzeko değişikliği de maçı kopardı. Aslında zor bir akşamdı. Ancak Fenerbahçe özellikle son 10 dakikadaki performansıyla hatasız bir şekilde bitirdi müsabakayı. Bu tür maçlarda kazanmak önemlidir. Çünkü rakibiniz takıldığında üzerinizdeki baskı ister istemez biraz daha yükselir.
"Psikolojisi zor maçlar ve kazanmak zorundasınız. Böyle maçlarda özellikle yıldız oyuncuların özel performanslarına ihtiyaç vardır. En Nesyri'nin devam eden skor katkısı, Becao'nun koyduğu karakter ve sonradan oyuna girip müthiş bir gol atan Dzeko... Yani Fenerbahçe aslında büyük bölümünde çok iyi olmadığı maçı son bölümde koyduğu karakterle lehine çevirmeyi başardı."
Bilal Kısa'nın yorumları şu şekilde:
Galatasaray'ın puan kaybetmesi Fenerbahçe'nin iştahını kabartmıştı. Gaziantep FK'nın basit hataları getirdi Fenerbahçe'ye maçı. 3. bölgede basit hatalar yapan bir Fenerbahçe vardı. Golü bulmasına rağmen Mou, ikinci yarıya doğru değişikliklerle başladı ve bunun faydasını da gördü. Maximin'in baskılı oyunu, Amrabat'ın pas kalitesi ibreyi yeniden Fenerbahçe'ye çevirdi. Ancak yine de duran top çözdü maçı. Üstüne yapılan Dzeko değişikliği de maçı kopardı. Aslında zor bir akşamdı. Ancak Fenerbahçe özellikle son 10 dakikadaki performansıyla hatasız bir şekilde bitirdi müsabakayı. Bu tür maçlarda kazanmak önemlidir. Çünkü rakibiniz takıldığında üzerinizdeki baskı ister istemez biraz daha yükselir.
"Psikolojisi zor maçlar ve kazanmak zorundasınız. Böyle maçlarda özellikle yıldız oyuncuların özel performanslarına ihtiyaç vardır. En Nesyri'nin devam eden skor katkısı, Becao'nun koyduğu karakter ve sonradan oyuna girip müthiş bir gol atan Dzeko... Yani Fenerbahçe aslında büyük bölümünde çok iyi olmadığı maçı son bölümde koyduğu karakterle lehine çevirmeyi başardı."