Milwaukee Bucks'ın point guardı Patrick Beverley, eski takımı Philadelphia 76ers'ı, kendisinin yerine Kyle Lowry'yi aldığı için eleştirdi.



Sezona Philadelphia'da başlayan Beverley, son takas günü öncesi Bucks'a gönderilmiş ve ardından 76ers, Charlotte Hornets'ın serbest bıraktığı Lowry ile sözleşme imzalamıştı.



Bucks veteranı, 76ers'ın Lowry hamlesi hakkında şunları söyledi:



"Buna saygı duyarım. Doc Rivers gelip kendi adamını, yani beni aldı ve Nick Nurse de gidip kendi adamı Kyle'ı aldı. Ama şimdi Nurse'ün niyetini anlayabiliyorum. Philly ile oynadığımızda Kyle'ın tepesine bineceğim. Net. Bu işler böyledir. Yani 76ers buna nasıl cüret edebilir?"



Mart ayında 38 yaşına girecek olan Lowry, bir NBA şampiyonluğu ve altı kez All-Star seçimiyle ikili arasında daha başarılı kariyere sahip olan oyuncu olsa da, bu sezon Miami Heat'te çıktığı 37 maçta yalnızca 8,2 sayı ve 4,0 asist ortalamaları yakalamıştı.





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