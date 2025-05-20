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Beverley'den geri dönüş sinyali: "NBA'i özledim"

Tecrübeli oyun kurucu Patrick Beverley, NBA'e dönüş hazırlıklarını resmen duyurdu.

calendar 20 Mayıs 2025 13:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Beverley'den geri dönüş sinyali: 'NBA'i özledim'
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Kendi podcast programı Pat Bev Pod'da konuşan 36 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonunda yeniden NBA'de forma giymek istediğini açıkladı.

Sports Illustrated aracılığıyla yapılan paylaşımda Beverley, "Gelecek sezon NBA'e geri dönüyorum, gerçekten çok özledim," ifadelerini kullandı.

Beverley, çeşitli NBA genel menajerleri ve koçlarıyla iletişime geçtiğini ve kendisini kanıtlamak için sadece bir kamp daveti istediğini belirtti. "Dedim ki: Beni sadece antrenman kampına davet edin. Torpil istemiyorum… Sadece kampa çağırın, gerisini ben hallederim," dedi.

2023-24 sezonunda Philadelphia 76ers ve Milwaukee Bucks formaları giyen Beverley, NBA kariyerinde toplam 666 normal sezon maçında 8.3 sayı, 4.1 ribaund ve 3.4 asist ortalamalarıyla oynadı.

Temmuz 2024'te İsrail Premier Ligi ekiplerinden Hapoel Tel Aviv'e transfer olan Beverley, Şubat 2025'te bir ceza ve takımın şampiyonluk finalindeki mağlubiyeti sonrası kulüple yollarını ayırmıştı.

Sert savunması ve liderlik özellikleriyle tanınan Beverley; Houston Rockets, LA Clippers ve Chicago Bulls gibi takımlarda da önemli roller üstlenmişti. Varlığı, özellikle savunmada deneyimli bir oyuncu arayan ekipler için yeniden ilgi çekici olabilir.


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