Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kalmak için Fenerbahçe karşısında bir kaza yaşamak istemeyen Beşiktaş'ta neler yaşanıyor?5-0'lık Bayern Münih yenilgisini unutturmak isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in perşembe günü yaptığı sürpriz basın toplantısı tamamen takımı, F.Bahçe maçına yönlendirmek içindi.Beşiktaş camiasında kenetlenme ve moraller yüksek. Başkan Fikret Orman, dün akşam kampı ziyaret edip futbolculara ve teknik heyete moral verdi. Takım hep birlikte Alanyaspor- Trabzonspor maçını izledi. Başkan Orman, oyuncularıyla tek tek ilgilendi.Fenerbahçe derbisini şampiyonluğa kilitlenme maçı olarak gören Şenol Güneş, beraberliği bile başarısızlık olarak görüyor ve mutlak 3 puan istiyor.Cezalı Pepe'nin yokluğunda Tosic oynayacak. Vida'nın formundan memnun olmayan Güneş, tercihini Sırp oyuncudan yana kullandı. Yine cezalı Talisca'nın yerinde Oğuzhan forma giyecek. Tolgay da Atiba'nın yanında görev yapacak.Şenol Güneş'in antrenmanlarda üzerinde durduğu iki konu var. İlki; orta sahayı kalabalık ve güçlü tutarak topun kontrolünü almak. İkincisi; Babel ve Quaresma'nın ters bindirmeleriyle derbide rakibini çözmek.Beşiktaş teknik heyeti siyah-beyazlı oyunculara özellikle 'Rakibin ve hakemin tahriklerine kapılmayın. Taraftarımızın desteğini arkamıza alıp rakibi boğalım' uyarısında bulunuyor.Beşiktaş kendi seyircisi önünde maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Kara Kartal yüzde 100 hazır demek doğru değil ancak h,l, derbinin favorisi.