Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Spor Toto Süper Lig'e verilen milli maç arasını iyi değerlendirdi. Başarılı futbolcu, ara boyunca Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan takım çalışmalarında ortaya koyduğu etkili performansla teknik direktör Şenol Güneş'i sevindirdi.Özellikle kondisyon ve güç konusunda kendisini oldukça geliştirdiği gözlenen Lens, idmanlardaki hazırlık maçlarında da attığı birbirinden güzel gollerle de teknik ekibe güven verdi.Kara Kartal'ın ligde Konyaspor'la oynadığı mücadeleye sonradan dahil olup karşılaşmanın kaderini değiştiren tecrübeli futbolcunun, pazar günkü Göztepe karşılaşmasına ise yükselen form grafiği sonrasında ilk 11'de başlaması bekleniyor.Beşiktaş formasıyla bu sezon 12 karşılaşmada görev yapan Lens, 3 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. Teknik direktör Şenol Güneş'in, pazar günkü mücadelede sağ kanatta Ricardo Quaresma'yı, solda ise Lens'i görevlendirmeyi düşündüğü bildirildi.Ryan Babel'in de Sarı-Kırmızılılar'la deplasmanda oynanacak karşılaşmaya forvet olarak başlaması planlanıyor.