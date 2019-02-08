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Beşiktaş'ta Kartal Yuvası'na saldırı

Beşiktaş'ın resmi ürünlerini satan ''Kartal Yuvası''na gelen bir kişi silahla ateş açtı.

Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta Kartal Yuvası'na saldırı
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08 Şubat 2019 19:18
Beşiktaş Kulübü'nün resmi ürünlerini satan "Kartal Yuvası" adlı mağazada silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Beşiktaş Kulübü'nün resmi ürünlerini satan ''Kartal Yuvası'' mağazasına saat 17.15 sularında gelen bir kişi silahla ateş açtı.

Çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Olayda yaralanan olmazken saldırgan polis merkezine götürüldü.

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