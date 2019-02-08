Beşiktaş'ta Kartal Yuvası'na saldırı

Beşiktaş Kulübü'nün resmi ürünlerini satan "Kartal Yuvası" adlı mağazada silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da Beşiktaş Kulübü'nün resmi ürünlerini satan ''Kartal Yuvası'' mağazasına saat 17.15 sularında gelen bir kişi silahla ateş açtı.
Çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.
Olayda yaralanan olmazken saldırgan polis merkezine götürüldü.
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İstanbul'da Beşiktaş Kulübü'nün resmi ürünlerini satan ''Kartal Yuvası'' mağazasına saat 17.15 sularında gelen bir kişi silahla ateş açtı.
Çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.
Olayda yaralanan olmazken saldırgan polis merkezine götürüldü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın