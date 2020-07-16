Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan Kara Kartal, 3 bölgede yaptığı çalışmalarda büyük aşama kaydetti.



İlk olarak Başakşehir'de Mert Günok'un ardından ikinci kaleci konumunda bulunan Volkan Babacan'la sezon sonu için ara transfer döneminde el sıkışan Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli ismin kulübüyle sezonu tamamlamasını bekliyor.



Başakşehir Yönetimi'nin de yeni sezonda kalede Mert'le beraber Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderdikleri Muhammed Şengezer'in görev almasını planlaması sebebiyle Volkan'ın ayrılığı konusunda sorun çıkarması beklenmiyor.



Cisse'de son pürüzler...



Süper Lig sonrası UEFA Avrupa Ligi'ne geçiş yapacak olan İstanbul temsilcisinin, ardından tecrübeli kalecinin gidişine onay vereceği bildirildi. 31 yaşındaki file bekçisine ek olarak Siyah-Beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'un 2 önemli ismine de yeni sezonda Beşiktaş forması giydirmek için gün sayıyor. Demokratik Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala'yla her konuda anlaşma sağlayan Kara Kartal, ligde attığı 22 golle krallık yarışında zirvede yer alan Papiss Cisse için de yaptığı görüşmelerde son aşamada... 35 yaşındaki futbolcuya 1.5 milyon Euro'luk kontrat öneren yönetim, son pürüzleri de giderip sezonun bitiminde transferi açıklamayı amaçlıyor.



