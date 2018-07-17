"BEŞİKTAŞ'IN ADINI KULLANMADAN SOR!"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bir yandan, yöneticiler diğer yandan pek çok isimle görüşmelerini sürdürüyor.Origi ve Sturridge için Premier Lig'de transfer sezonunun kapanması beklenirken, diğer adaylar arasında adı öne çıkan Munas Dabbur içinde görüşmeler devam ediyor.Bu arada finali Başkan Fikret Orman'ın sürpriz bir isim için görüşme yaptığı iddia edildi.Başkan Orman'ın geçen sezon Girona formasıyla La Liga'da 33 maçta 21 gol atan Uruguaylı forveti'nin menajeri Delgado ile bir araya geldiği ve fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.Orman daha önce Britos ve Maxi Oliveira için birer görüşme yaptığı için tarzını bildiği menajerden, Girona ile temas kurmasını 'Beşiktaş adını vermeden' fiyat araştırması yapmasını istedi.Girona'nın 2.5 milyon euroya aldığı Stuani için isteyeceği rakam Kartal'ın rotasını değiştirebilir.