Beşiktaş'ın kaderi Cengiz Ünder'e bağlı!

Önümüzdeki sezon için transferdeki ilk hedefini takımın kiralık futbolcuları Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal olarak belirleyen Beşiktaş'ın gözü bir yandan da milli futbolcumuz Cengiz Ünder'de olacak.Bu sezon başında Leicester City'in Cengiz Ünder'i transfer etmesiyle Rachid Ghezzal'i İngiliz ekibinden kiralayan Beşiktaş, Cezayirli kanat oyuncusundan şimdiye kadar ciddi bir katkı aldı.Süper Lig'de şu ana kadar 10 asist, 1 gollük performansla Beşiktaş'ın başarısında büyük bir rol oynayan Ghezzal'in bu performansı bonservisinin bulunduğu Leicester City'de de büyük bir yankı uyandırdı.Leicester City'nin sağ kanat oyuncuları Cengiz Ünder ve Marc Albrighton'dan şu ana kadar beklenen verimi alamaması sonrası İngiliz ekibinin gelecek sezon Ghezzal'i takımda tutabileceği iddia edildi.Leicester'ın 24 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Roma'dan kiraladığı Cengiz Ünder'in sezon sonu bonservisini almaması durumunda İngilizler'in Ghezzal'la yola devam edebileceği belirtilirken, bu durum Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı yeniden kadrosuna katma ihtimalini zorlaştırıyor.Premier Lig'de bu sezon Leicester formasıyla 8 maça çıkabilen Cengiz Ünder, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı. Henüz takımına beklenen katkıyı sağlayamadı.