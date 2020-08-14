Beşiktaş transferde rotayı Almanya'ya kırdı. Siyah-beyazlıların gelecek vaad eden bir ismi kadrosuna katmaya yakın olduğu ortaya çıktı.



beİN Sportsi Beşiktaş'ın Eintract Frakfurt kulübüyle sözleşmesi sona eren Şahverdi Çetin'i renklerine bağlamak istediğini duyurdu.



Bonservisi olmayan 2000 doğumlu Şahverdi Çetin merkez orta sahada görev yapabiliyor.



Şahverdi Çetin, en son Almanya U18 Milli Takımı ile de yeşil sahalarda boy gösterdi.



