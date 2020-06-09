Beşiktaş'ın gözdesi; Joe Hart

Beşiktaş, Alman file bekçisi Karius'un ayrılığının ardından yeni kalecisini bulmak için transferde gaza bastı. İngiliz medyası, konu ile ilgili aktardığı haberde siyah-beyazlıların 1.96'lık eldiven Joe Hart için devrede olduğunu duyurdu.Haziran 2020'de Burnley ile sözleşmesi sona erecek eldiveni, Derby County ve Leeds United'ın da yakın takibe aldığı ifade edildi. Joe Hart, bu sezon Burnley formasıyla 3 maça çıktı ve kalesinde toplam 7 gol gördü.