Beşiktaş'a El Arabi transferinde kötü haber

Beşiktaş'ın yeni sezonda kadrosuna katmayı planladığı 33 yaşındaki golcü Youssef El Arabi'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yunan basınından Sportime'da yer alan habere göre oyuncusunu bırakmak istemeyen Olympiakos, Faslı yıldıza sözleşme uzatma teklifinde bulunucak.El Arabi'nin, Yunan temsilcisi ile olan mukavelesi 2021 yılında sona eriyordu. Bu sezon toplamda 39 maça çıkan Faslı oyuncu, 24 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.3 Şubat 1987'de Fransa'nın Caen şehrinde doğan Youssef El-Arabi aslen Faslı. Fas Milli Takımı'nda da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 41 maçta 15 gol attı. Futbola Mondeville'de başlayan ve SM Caen'de profesyonel olan El-Arabi, Al-Hilal'etransfer oldu. Granada ile Avrupa'ya dönen ünlü santrafor Lekhwiya (Al Duhail) ile Katar'a adım attı. Son olarak Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olan ve oynadığı takımlarda iyi istatistikler yakalayan El-Arabi, güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.