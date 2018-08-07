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Beşiktaş'a Altınordu sürprizi

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fikret Orman'ı ziyaret etti.

Kaynak: AA
Beşiktaş'a Altınordu sürprizi
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07 Ağustos 2018 14:05
Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fikret Orman'ın Vodafone Park'taki makamında gerçekleşen ziyarette Özkan'a, Altınordu Futbol Kulübü İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge ile Medya İlişkileri Yöneticisi Ali Ergöçmez'in eşlik ettiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, Fikret Orman'ın Vodafone Park'ı gezdirip futbol sohbetinde bulunduğu Seyit Mehmet Özkan'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye ettiği kaydedildi. Özkan'ın da başkan Fikret Orman'a, iki kulübün armalarının yer aldığı bir tablo takdim ettiği belirtildi.

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