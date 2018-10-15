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Beşiktaş'a Adem Ljajic müjdesi!

Beşiktaş, Adem Ljajic'in sakatlığının son durumu hakkında açıklamada bulundu ve Sırp futbolcunun takımla antrenmanlara başlayacağını duyurdu.

Beşiktaş'a Adem Ljajic müjdesi!
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15 Ekim 2018 19:57
Adem Ljajic'ten Beşiktaş'a iyi haber! Siyah beyazlı ekip, sakatlanan yeni transfer Ljajic'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı ve şu sözleri kullandı;

Geçtiğimiz hafta milli takım kampında sakatlanan futbolcumuz Adem Ljajic'in bugün Sağlık Ekibimiz tarafından yapılan muayene ve İstanbul'da çekilen MR sonucuna göre; sol kasık adduktor adalesinde zorlanma geçirdiği tespit edilmiştir.

Geçen süre içinde sakatlığının büyük ölçüde iyileşmiş olduğu görülen Adem Ljajic'e bugün tedavisinin son bölümü uygulanacak ve oyuncumuz yarın takımımızla birlikte antrenmanlara başlayabilecektir.

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