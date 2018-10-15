Beşiktaş'a Adem Ljajic müjdesi!

'ten'a iyi haber! Siyah beyazlı ekip, sakatlanan yeni transfer Ljajic'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı ve şu sözleri kullandı;Geçtiğimiz hafta milli takım kampında sakatlanan futbolcumuz Adem Ljajic'in bugün Sağlık Ekibimiz tarafından yapılan muayene ve İstanbul'da çekilen MR sonucuna göre; sol kasık adduktor adalesinde zorlanma geçirdiği tespit edilmiştir.Geçen süre içinde sakatlığının büyük ölçüde iyileşmiş olduğu görülen Adem Ljajic'e bugün tedavisinin son bölümü uygulanacak ve oyuncumuz yarın takımımızla birlikte antrenmanlara başlayabilecektir.