ISMAEL'E UYUMLU BİR KADRO TESLİM EDİLDİ

İDEAL 11'İNİ OLUŞTURDU

BEŞİKTAŞ'IN BU SEZONKİ TRANSFERLERİ

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, 'Kadro derinliği lazım' mesajını yönetime vermişti. Yönetim, gerçekleştirdiği transferlerle birlikte Fransız çalıştırıcıya yanıt vermiş oldu. Gözler artık kazanılacak şampiyonluğa çevrildi.Transfer dönemi boyunca stratejiye sadık kalan siyah-beyazlı yönetim, hem teknik direktörünün sistemine uyan hem de ekonomik olarak kulübü zorlamayacak isimleri transfer etti. Gerekli bölgelere tüm takviyeler yapılırken, teknik direktör Valerien Ismael'e belki de son yılların en uyumlu kadrolarından biri teslim edildi.Fransız çalıştırıcı da bu süreçte takım içinde çok fazla oynama yapmadan ideal 11'ini oluşturdu. Siyah beyazlılarda 6 isim ligde oynanan 5 maçın tamamında ilk 11'de yer alırken, 4 futbolcu da 4 karşılaşmanın ilk 11'inde kendisine yer buldu.Beşiktaş, yaz transfer ve tescil döneminde Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha Sanuç, Kerem Atakan Kesgin, Nathan Redmond, Romain Saiss, Cenk Tosun, Dele Alli, Wout Weghorst, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl'ü takıma kattı. Süper Lig devi yaz transfer döneminde 15 milyon euroya yakın bonservis harcaması yaptı.