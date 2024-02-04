Beşiktaş, Worrall için yeniden harekete geçti!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş daha önce de temaslarda bulunduğu Nottingham Forest'ın stoperi Joe Worrall için yeniden harekete geçti. Siyah beyazlılar, Trabzonspor'un da istediği 27 yaşındaki İngiliz oyuncunun menajeri ile görüştü.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, Worrall için yeniden harekete geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2024 12:20
Beşiktaş, Avrupa'da transfer döneminin bitmesinin ardından çalışmalarına iyice hız verdi.

Siyah-beyazlılardan bir süredir gündemde olan Joe Worrall için yeni bir hamle geldi.

Beşiktaş daha önce de temaslarda bulunduğu Nottingham Forest'ın stoperi Joe Worrall için yeniden harekete geçti. Siyah beyazlılar, Trabzonspor'un da istediği 27 yaşındaki İngiliz oyuncunun menajeri ile görüşme gerçekleştirdi.

Nottingham Forest ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Worrall, bu sezon İngiliz ekibinde 9 maçta süre buldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery