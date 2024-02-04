Beşiktaş, Worrall için yeniden harekete geçti!

Beşiktaş, Avrupa'da transfer döneminin bitmesinin ardından çalışmalarına iyice hız verdi.
Siyah-beyazlılardan bir süredir gündemde olan Joe Worrall için yeni bir hamle geldi.
Beşiktaş daha önce de temaslarda bulunduğu Nottingham Forest'ın stoperi Joe Worrall için yeniden harekete geçti. Siyah beyazlılar, Trabzonspor'un da istediği 27 yaşındaki İngiliz oyuncunun menajeri ile görüşme gerçekleştirdi.
Nottingham Forest ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Worrall, bu sezon İngiliz ekibinde 9 maçta süre buldu.
Siyah-beyazlılardan bir süredir gündemde olan Joe Worrall için yeni bir hamle geldi.
Beşiktaş daha önce de temaslarda bulunduğu Nottingham Forest'ın stoperi Joe Worrall için yeniden harekete geçti. Siyah beyazlılar, Trabzonspor'un da istediği 27 yaşındaki İngiliz oyuncunun menajeri ile görüşme gerçekleştirdi.
Nottingham Forest ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Worrall, bu sezon İngiliz ekibinde 9 maçta süre buldu.