Beşiktaş ve Trabzonspor, altyapıda zirvede

Avrupa futbolunun en önemli araştırma şirketlerinden biri olan CIES, altyapıdan yetişen futbolcuların Süper Lig'deki durumunu mercek altına aldı. Yapılan araştırmaya göre ligde altyapıdan yetişen futbolculara en fazla forma veren iki takım Beşiktaş ve Trabzonspor oldu. Her iki takımda da altyapıdan 7 isim görev yaptı.



Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal, Emirhan İlkhan, Serdar Saatçi, Emre Bilgin ve Kerem Kalafat şu ana kadar forma giyen isimler oldu.



Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan, Ahmetcan Kaplan, Yusuf Erdoğan, Murat Cem Akpınar ve Arda Akbulut görev yaptı.

Ancak Beşiktaş altyapıdaki isimlere maçların yüzde 20.7'sinde forma vererek Trabzonspor'u solladı.



Bordo-Mavililer'de ise bu oran yüzde 18.9 oldu. Fenerbahçe'de bu sezon altyapıdan 3 isim ligde görev yaparken, Galatasaray'da ise 5 futbolcu forma şansı buldu. Süper Lig'de şu ana kadar altyapıdan futbolcu oynatmayan tek kulüp ise Kasımpaşa oldu.









İLGİLİ VİDEO